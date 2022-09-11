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2 часа назад

Футболист Черышев дебютировал за "Венецию", выйдя на замену в матче со СПАЛ

ТАССиещё 1

Футболисты "Венеции" на выезде со счетом 0:2 уступили СПАЛу в матче пятого тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.

Черышев дебютировал за "Венецию"
Фото: Пресс-служба "Валенсии"Пресс-служба "Валенсии"

В составе победителей голы забили Андреа ла Мантиа (29-я минута) и Маттиа Финотто (90+3). На 88-й минуте полузащитник "Венеции" Тэннер Тессманн получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Дебютный матч в составе "Венеции" провел российский полузащитник Денис Черышев, вышедший на замену на 74-й минуте матча. 31 августа "Венеция" объявила о подписании контракта с Черышевым, соглашение подписано до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Ранее россиянин покинул испанскую "Валенсию" по истечении срока контракта.

"Венеция" занимает 16-е место в турнирной таблице с 4 очками, СПАЛ - седьмой (8 очков). В следующем туре "Венеция" дома сыграет с "Пизой" 17 сентября. СПАЛ в этот же день на выезде встретится с "Комо".

Футбол,Денис Черышев,
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