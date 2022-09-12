Экс-президент «Спартака» назвал самого распущенного игрока РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя судейство в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком», назвал нападающего красно-белых Александра Соболева самым распущенным игроком в лиге.
«Арбитр вообще не замечал нарушений на Комличенко. От слова совсем! Рефери был почему-то слишком благосклонен к москвичам. В концовке не показал две красные карточки спартаковцам.
Разве фол Маслова — это не красная? Чистейшая! Он специально наступил на ногу сопернику. А что опять натворил Соболев? Я про его бодливые телодвижения. Лбом в лоб... Это тоже красная! Почему ему все время удается избегать жестких наказаний? Считаю Соболева самым недисциплинированным и распущенным в плане хамства игроком РПЛ», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».
Форвард после верховой борьбы на угловом боднул в лицо Даниила Уткина, за что получил желтую карточку. После небольшой потасовки предупреждение получил и игрок «Ростова».
Для Соболева эта желтая карточка стала третьей в нынешнем сезоне чемпионата России. Больше предупреждений в составе красно-белых нет ни у кого. Столько же карточек у Квинси Промеса и Даниила Хлусевича.
Игра завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:2.