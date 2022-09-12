Экс-президент «Спартака» назвал самого распущенного игрока РПЛ

«Арбитр вообще не замечал нарушений на Комличенко. От слова совсем! Рефери был почему-то слишком благосклонен к москвичам. В концовке не показал две красные карточки спартаковцам.



Разве фол Маслова — это не красная? Чистейшая! Он специально наступил на ногу сопернику. А что опять натворил Соболев? Я про его бодливые телодвижения. Лбом в лоб... Это тоже красная! Почему ему все время удается избегать жестких наказаний? Считаю Соболева самым недисциплинированным и распущенным в плане хамства игроком РПЛ», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».