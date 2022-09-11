Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком». Наставник отметил, что соперничество с «красно-белыми» больше не носит для него принципиальный характер.
«Была скованность. После пропущенного гола раскрепостились и реализовали свои моменты. Нужно было только подсказать кое-какие моменты. Но хотелось бы, чтобы с самого начала играли так, как после первого пропущенного гола. Первое время, наверное, получал большее удовольствие от побед именно над «Спартаком». А сейчас гораздо приятнее, что просто взяли три очка. Удовлетворение от трех очков прежде всего» - цитирует Карпина «Спорт Экспресс».
Напомним, после увольнения из «Спартака» бывший владелец команды Леонид Федун назвал Карпина «сбитым летчиком» и выразил сомнение в его тренерской компетенции.
«Спартак» проиграл «Ростову» в 9 туре РПЛ со счётом 4:2.