Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»

«Была скованность. После пропущенного гола раскрепостились и реализовали свои моменты. Нужно было только подсказать кое-какие моменты. Но хотелось бы, чтобы с самого начала играли так, как после первого пропущенного гола. Первое время, наверное, получал большее удовольствие от побед именно над «Спартаком». А сейчас гораздо приятнее, что просто взяли три очка. Удовлетворение от трех очков прежде всего» - цитирует Карпина «Спорт Экспресс».