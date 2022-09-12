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2 часа назад

Сенников нашёл «Локомотиву» нового тренера

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что «железнодорожникам» нужно назначить нового главного тренера. По его мнению, на этот пост можно пригласить бывшего рулевого «Спартака» и «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско.

Экс-футболист «Локомотива» нашел клубу нового тренера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая, что работает система Рангника, вариантов сейчас не так много. Единственное решение - освободившийся Тедеско», - приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

«Железнодорожники» в последнем матче на выезде уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Это третье подряд фиаско для столичного коллектива.

В настоящий момент «Локомотив» возглавляет Йозеф Циннбауэр.

После девяти туров чемпионата России москвичи набрали девять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

Футбол,Доменико Тедеско,Дмитрий Сенников,Спартак,
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