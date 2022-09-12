Талалаева уволили из «Ахмата» в перерыве матча с «Пари НН»

«В перерыве матча состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», —рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.