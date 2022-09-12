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55 минут назад

Руководство "Ахмата" уволило Талалаева в перерыве матча с "Пари НН"

Газета.Ruиещё 4

Руководство грозненского «Ахмата» уволило главного тренера команды Андрея Талалаева в перерыве матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород», сообщает «Чемпионат.com».

Талалаева уволили из «Ахмата» в перерыве матча с «Пари НН»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В перерыве матча состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», —рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Готовить команду к ближайшим матчам будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась победой «Пари НН» со счетом 3:1.

После девяти сыгранных матчей «Ахмат» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. Следующим соперником грозненского клуба станет екатеринбургский «Урал».

Футбол,Андрей Талалаев,
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