Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
1 час назад

Ренат Лайшев: «В России три беды: дороги, дураки и футболисты, всегда говорил. Игроки обижаются на меня»

Sports.ru

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о результатах «Рубина».

"В России три беды: дороги, дураки и футболисты"
Фото: Sports.ruSports.ru

– Тем временем, «Рубин» в Первую лигу вылетел со Слуцким. Вы знаете?

– Леонид Слуцкий – вдумчивый профессиональный тренер. И в спорте у каждого бывают подъемы и неудачи. В любом случае, это не случайный, не рядовой тренер в нашей стране. Это ясно и понятно всем. И я думаю, он еще себя проявит тоже.

Футбол такая вещь. На меня обижаются футболисты, я им всегда говорил – в стране три беды: дороги, дураки и футболисты, – сказал Лайшев со смехом.

Футбол,Ренат Лайшев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители