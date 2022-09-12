"В России три беды: дороги, дураки и футболисты"

– Леонид Слуцкий – вдумчивый профессиональный тренер. И в спорте у каждого бывают подъемы и неудачи. В любом случае, это не случайный, не рядовой тренер в нашей стране. Это ясно и понятно всем. И я думаю, он еще себя проявит тоже.



Футбол такая вещь. На меня обижаются футболисты, я им всегда говорил – в стране три беды: дороги, дураки и футболисты, – сказал Лайшев со смехом.