Аршавин не хочет быть тренером

– Таких мыслей не возникает. Хотя тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я ору, даже, сказал бы, рычу с бровки на игроков больше, чем они. Была мысль пойти учиться на категорию B. Вроде Быстрый (Владимир Быстров. – прим.) там все организовал, но все заглохло.