Матч «Арсенала» и «ПСВ» отменили из-за похорон Елизаветы II

Матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «ПСВ» был отменён, сообщает пресс-служба УЕФА. Утверждается, что встречу было решено отменить из-за нехватки полицейских. Они будут заняты перед похоронами королевы Елизаветы II.

Встреча команд должна была состояться 15 сентября, в четверг. Пока новая дата проведения матча не называется.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более семидесяти лет.