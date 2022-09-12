"Бавария" помирилась с Левандовски

"Все проблемы остались в прошлом. Между нами вновь хорошие отношения, мы все обсудили. "Бавария" будет рада вновь встретиться с Робертом. Надеюсь, что наши фанаты будут приветствовать его во время матча Лиги чемпионов. Левандовски играл за нас восемь лет и забил множество голов. В итоге каждый получил желаемое. Он перешел в "Барселону", каталонцы довольны его трансфером, а мы получили деньги", - приводит слова "Баварии" BarcaUniversal.