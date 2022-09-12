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1 час назад

"Бавария" помирилась с Левандовски

Soccer News

Президент "Баварии" Херберт Хайнер сообщил, что у мюнхенского клуба больше нет проблем с польским нападающим Робертом Левандовски, который выступает за "Барселону".

"Бавария" помирилась с Левандовски
Фото: Soccer NewsSoccer News

"Все проблемы остались в прошлом. Между нами вновь хорошие отношения, мы все обсудили. "Бавария" будет рада вновь встретиться с Робертом. Надеюсь, что наши фанаты будут приветствовать его во время матча Лиги чемпионов. Левандовски играл за нас восемь лет и забил множество голов. В итоге каждый получил желаемое. Он перешел в "Барселону", каталонцы довольны его трансфером, а мы получили деньги", - приводит слова "Баварии" BarcaUniversal.

Напомним, что 34-летний Левандовски минувшим летом в ультимативном порядке требовал своей продажи в "Барселону" и критиковал руководство "Баварии".

Матч "Бавария" - "Барселона" состоится 13 сентября.

Футбол,Херберт Хайнер,Роберт Левандовски,
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