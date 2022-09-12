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1 час назад

Сергей Юран: чувствую боль, когда смотрю на игру «Химок»

Чемпионат.com

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран рассказал о том, какие чувства испытывает, когда смотрит игру своей бывшей команды.

"Мне обидно за ребят. Тяжело смотреть" - бывший тренер "Химок"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что я чувствую, когда смотрю на игру «Химок»? Боль. Мне обидно за ребят. Тяжело смотреть, когда команда находится в нижней части таблицы. Общение с футболистами есть, всегда должны оставаться человеческие качества между тренером и игроком. Парни периодически мне звонят. В основном это было после увольнения. Спрашивали: «Николаевич, ну как вот так ухерачили нас?» Я сказал, что нужно терпеть.

Мне кажется, у команды появился психологический шок. Мы были в первой половине таблицы, а потом произошла вот эта вот ситуация. Конечно, ребята были шокированы.

У меня осталось общение, я и с Терюшковым беседую. Я подневольный человек — пригласили, потом уволили. Деньги выплатили, в этом плане поступили хорошо. Мне сказали, что будем расторгать контракт, я ответил: «Хорошо». Не задаю вопросов. Руководители ставили передо мной задачу сохранить команду, которая была обречена. Я сделал это. Затем руководство поставило задачу хорошо стартовать в новом сезоне, чтобы команда не мучилась. Я всё это выполнял. У меня совесть чиста. Руководители приняли решение меня уволить, а мне воспитание не позволяет задавать лишних вопросов», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Футбол,Сергей Юран,
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