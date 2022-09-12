РПЛ переносит матчи Кубка России

Сегодня, 12 сентября, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его итогам было принято решение о проведении матчей 5-го и 6-го туров Фонбет Кубка России (путь РПЛ) после 20 ноября из-за запланированных товарищеских встреч национальной сборной. О точных датах будет объявлено позднее.

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Также клубы приняли решение оптимизировать процедуру составления матчей РПЛ. Теперь календарь будет приниматься общим собранием Лиги и утверждаться Бюро исполкома РФС, а дата проведения туров и время начала встреч будет определяться администрацией РПЛ.