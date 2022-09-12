Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
52 минуты назад

Собрание клубов РПЛ вынесло решение о переносе матчей Кубка России

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 12 сентября, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его итогам было принято решение о проведении матчей 5-го и 6-го туров Фонбет Кубка России (путь РПЛ) после 20 ноября из-за запланированных товарищеских встреч национальной сборной. О точных датах будет объявлено позднее.

РПЛ переносит матчи Кубка России
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Также клубы приняли решение оптимизировать процедуру составления матчей РПЛ. Теперь календарь будет приниматься общим собранием Лиги и утверждаться Бюро исполкома РФС, а дата проведения туров и время начала встреч будет определяться администрацией РПЛ.

Напомним, после 9-ти проведённых туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место, у команды 23 набранных очка. На 2-м месте расположился московский ЦСКА (20 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (19 очков).

Футбол,Фонбет,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители