«Бейте его, сломайте его» - тренер «Мальорки»

Тренер «Мальорки» Хавьер Агирре просил своих игроков бить Винисиуса Жуниора по ногам.

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В ходе матча 5-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой» (4:1) между Агирре и Винисиусом случился конфликт. В программе El Día Después на Movistar Plus+ сообщили, что причиной недовольства бразильца стали слова тренера, обращенные к игрокам «Мальорки».

После выяснения отношений Винисиус подошел к защитнику Начо Фернандесу и сказал: «Их тренер говорил: «Бейте его, бейте его».

Также камеры El Día Después зафиксировали такие слова вингера «Реала», сказанные в ходе игры: «Они не дают мне играть. Фол, фол, фол». На это защитник «Мальорки» Жауме Коста ответил Винисиусу: «Да, это все, что мы можем».

Кроме того, как пишет Marca, камеры зафиксировали, что Агирре сказал игрокам: «Сломайте его». Именно после этих слов Винисиус прибежал к скамейке «Мальорки», чтобы выяснить отношения с тренером соперника. Остановить бразильца смог лишь Тони Кроос.

В раздевалке «Реала» считают очевидным тот факт, что игроки «Мальорки» пытались спровоцировать Винисиуса с самого начала матча. В «Мадриде» обеспокоены тем, что подобное поведение со стороны соперников может приобрести системный характер.