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1 час назад

В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины сделали заявление о матче с Россией

Lenta.ru

В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины сделали заявление о предстоящем матче со сборной России. Слова президента организации Вико Жельковича приводятся на сайте организации.

В Боснии и Герцеговине сделали заявление о матче с Россией
Фото: ТАССТАСС

«По просьбе члена исполкома организации Фуада Чолпы мы проведем в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России», — рассказал Желькович. Он отметил, что на данный момент приоритетной задачей остается победа над сборной Черногории в матче Лиги наций.

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

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Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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