В Боснии и Герцеговине сделали заявление о матче с Россией

«По просьбе члена исполкома организации Фуада Чолпы мы проведем в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России», — рассказал Желькович. Он отметил, что на данный момент приоритетной задачей остается победа над сборной Черногории в матче Лиги наций.