Шикунов назвал единственного достойного защитника «Спартака»

«Те, кто называют игру «Спартака» нестабильной, ошибаются. На сегодняшний день команда показывает свой реальный уровень. Самые большие проблемы у москвичей — в задней линии. Там собраны защитники совсем не того класса, которые должны играть в «Спартаке». Выделяется один Джикия, но он не может биться за всех.



Если впереди и в середине поля еще можно что-то сложить, то с обороной просто беда. В матчах со слабыми соперниками это было не так заметно. Но как только пошли команды уровнем выше — «Динамо», «Зенит», или вот сейчас «Ростов», — спартаковцы сразу посыпались», — цитирует Шикунова Betonmobile.