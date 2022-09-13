Шикунов назвал единственного достойного защитника «Спартака»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что из всех защитников красно-белых только Георгий Джикия играет на высоком уровне, соответствующем Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Те, кто называют игру «Спартака» нестабильной, ошибаются. На сегодняшний день команда показывает свой реальный уровень. Самые большие проблемы у москвичей — в задней линии. Там собраны защитники совсем не того класса, которые должны играть в «Спартаке». Выделяется один Джикия, но он не может биться за всех.
Если впереди и в середине поля еще можно что-то сложить, то с обороной просто беда. В матчах со слабыми соперниками это было не так заметно. Но как только пошли команды уровнем выше — «Динамо», «Зенит», или вот сейчас «Ростов», — спартаковцы сразу посыпались», — цитирует Шикунова Betonmobile.
Ранее бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал капитана красно-белых Джикию после поражения от «Ростова» в матче девятого тура РПЛ.
Встреча, которая состоялась 11 сентября в Ростове на Дону, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
После девяти матчей «Ростов» замыкает тройку лучших в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. «Спартак» располагается на пятой позиции, набрав 16 баллов.
В следующем туре столичный клуб на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Ростов» также дома примет самарские «Крылья Советов».