Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
2 часа назад

Роналду отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии с зарплатой 240 млн евро в год

Газета.Ruиещё 4

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил значительное финансовое предложение от клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mirror.

Роналду отказался от зарплаты в 240 млн евро в год
Фото: ReutersReuters

По данным источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду оклад в 240 млн евро в год, что автоматически сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире, однако португалец отказался от этого варианта.

Также источник добавил, что поскольку Роналду крайне недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени, вероятность его ухода из «Манчестер Юнайтед» до окончания текущего сезона остается высокой.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 19 лет остался без голов и передач в первых семи играх сезона.

Стали известны новые детали контракта Роналду и «Манчестер Юнайтед»

8 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад» манкунианцы уступили на домашнем поле со счетом 0:1, единственный мяч в составе победителей с пенальти забил Брайс Мендес.

По итогам этой игры безголевая серия 37-летнего форварда «МЮ» достигла семи матчей — столько же времени Роналду не может отдать и результативную передачу.

Футбол,Брайс Мендес,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители