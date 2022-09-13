Роналду отказался от зарплаты в 240 млн евро в год

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил значительное финансовое предложение от клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mirror.

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По данным источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду оклад в 240 млн евро в год, что автоматически сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире, однако португалец отказался от этого варианта.

Также источник добавил, что поскольку Роналду крайне недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени, вероятность его ухода из «Манчестер Юнайтед» до окончания текущего сезона остается высокой.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 19 лет остался без голов и передач в первых семи играх сезона.

8 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад» манкунианцы уступили на домашнем поле со счетом 0:1, единственный мяч в составе победителей с пенальти забил Брайс Мендес.