Игнатьев высказался о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции

Бывший игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Владислав Игнатьев поделился мнением о переходе российского нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».
«Я думаю, Артем очень рад, что сделал такой выбор. Тем более, забил в первой игре. Желаю ему только успехов. Ему нужно набрать форму, чтобы показывать свою настоящую игру. Я буду только раз за него», — сказал Игнатьев в интервью Sport24.
Экс-игрок «Зенита» Дзюба перешел в клуб из Аданы, подписав контракт сроком на один сезон с опцией продления еще на один год. Его зарплата в турецкой команде составит €1,8 млн с учетом бонусов.
В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за петербургский «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.
22 августа в дебютном матче за «Адана Демирспор» с «Фенербахче» 34-летний россиянин отметился забитым мячом, однако его команда проиграла со счетом 2:4.
Ранее главный тренер турецкого клуба «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла заявил, что продолжает рассчитывать на российского нападающего Артема Дзюбу и ждет, когда футболист наберет оптимальную форму.