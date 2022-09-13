Игнатьев высказался о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции

«Я думаю, Артем очень рад, что сделал такой выбор. Тем более, забил в первой игре. Желаю ему только успехов. Ему нужно набрать форму, чтобы показывать свою настоящую игру. Я буду только раз за него», — сказал Игнатьев в интервью Sport24.