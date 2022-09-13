Петржела назвал самую скучную работу в России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела пожалел Сергея Семака, ныне трудящегося на его месте в клубе.
— Самая скучная работа в России — быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своем уровне. Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет. Немного жалко, но и забавно, — заявил Петржела «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Сергей Семак четыре года подряд выиграл первенство страны вместе с командой из Санкт Петербурга (2019–2022).