«Матч с Россией – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Я защищал Боснию и Герцеговину своим телом, поэтому сегодня я готов защищать её своим языком. Я первый сказал, что сделаю всё возможное, чтобы матч с россиянами не состоялся. Нам не нужен этот матч, когда вся Европа против России. Я отстаиваю интересы