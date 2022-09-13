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30 минут назад

Боснийский футбольный чиновник: матч с Россией — это то, что нам сейчас нужно меньше всего

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Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич заявил, что товарищеский матч со сборной России – это то, что сейчас меньше всего нужно его стране. По словам Хусича, боснийцы будут готовы провести игру с россиянами, если до них это сделают Сербия и Хорватия.

"Матч с Россией — это то, что нам сейчас нужно меньше всего"
Фото: ТАССТАСС

«Матч с Россией – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Я защищал Боснию и Герцеговину своим телом, поэтому сегодня я готов защищать её своим языком. Я первый сказал, что сделаю всё возможное, чтобы матч с россиянами не состоялся. Нам не нужен этот матч, когда вся Европа против России. Я отстаиваю интересы

Я не знаю, может ли нас дисквалифицировать УЕФА за матч с Россией. Я допускаю, что мы сыграем с россиянами в следующем году, если до этого Сербия и Хорватия тоже проведут игры с РФ. Моё предложение таково: мы сыграем с Россией сразу же после того, как это сделает Сербия. Она ближе к Москве», — приводит слова Хусича Sport Avaz.

Напомним, товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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