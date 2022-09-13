Сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана тоже не хотят играть с Россией

Национальные команды Азербайджана, Казахстана и Узбекистана отказались от идеи провести контрольные встречи со сборной России. Об этом сообщает Eurostavka.ru.

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По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) обращался к представителям казахстанского футбола по поводу проведения матча, но получила отказ. Федерация футбола Узбекистана ищет соперника на даты, когда российская команда планирует провести матч, чтобы не проводить встречу с ней. В Федерации футбола Азербайджана также сообщили, что не планируют играть со сборной России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Несмотря на это, Российскому футбольному союзу удалось договориться о проведении осенью сразу нескольких товарищеских матчей. Первая игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Соперником россиян станет сборная Киргизии. Также в ноябре российские футболисты проведут встречи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины, которая также не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.