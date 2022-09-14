Кто из российских футболистов уехал из РПЛ в Европу за пять лет

В списке несколько позабытых фамилий.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Прошедшим летом сразу восемь российских футболистов покинули клубы РПЛ и уехали за рубеж. А какой была ситуация в прошлые пять лет? Мы посчитали, как уезжали из РПЛ раньше и что случилось с уехавшими. В расчёт брали только переходы, совершённые в летнее трансферное окно.

Видео дня

Лето 2017 года (уехали три футболиста)

Пять лет назад из РПЛ в Европу уехали всего три игрока с российским паспортом. Защитник Виталий Дьяков попробовал свои силы в Турции — 14 матчей, два гола. «Сивасспор» — единственный клуб из дальнего зарубежья в карьере футболиста. После отъезда из Турции Виталий поиграл в минском «Динамо» и во второй команде «Спартака». Сейчас Николай Комличенко регулярно забивает в составе «Ростова», а пять лет назад нападающий перебрался в Чехию. Отыграл полтора сезона в составе клуба «Млада Болеслав» на правах аренды, после чего его выкупили за € 400 тыс. В общей сложности Николай провёл 74 матча за чешский клуб и забил 46 мячей, а потом вернулся в Россию.

Лето 2018 года (шесть футболистов)

Отъезд Александра Головина — главное событие из числа исходящих трансферов. Российский футболист неплохо проявил себя на домашнем чемпионате мира и оказался в «Монако». ЦСКА, в свою очередь, получил солидную компенсацию. Из других сделок обращает на себя внимание переход Александра Жирова в клуб второго немецкого дивизиона. Нынешний сезон — уже пятый для россиянина в «Зандхаузене». За это время он отыграл за команду более 120 матчей, но до первой Бундеслиги пока так и не добрался.

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников продержался в Латвии всего пять месяцев, после чего уехал в Армению. Кстати, в прибалтийской стране он тоже выступал за «Спартак», но из Юрмалы. В девяти матчах Прудников набил 5 (4+1) очков по системе «гол+пас» и заработал три жёлтых карточки. У Арсена Хубулова в Турции откровенно не получилось — всего четыре матча за полгода. Помешали травмы, из-за которых он пропустил почти три месяца. Сердер Сердеров в Польше чаще не попадал в заявку, нежели выходил на поле. Он отбегал 240 минут, но без результативных действий.

Лето 2019 года (шесть футболистов)

Через год российские футболисты в основном улетали в две страны — Турцию и Беларусь. Пожалуй, главным можно назвать отъезд вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина. Это единственный случай, когда он играл в Турции, и получилось не очень. За пять матчей россиянин пропустил 10 мячей и чаще сидел в запасе, чем выходил на поле. Не пошло в Турции и у Заура Садаева — 13 матчей, ноль голов. Так себе статистика для нападающего. К тому же футболист регулярно выходил со скамейки и отбегал всего 303 минуты.

«Торпедо» из Жодино — единственный заграничный клуб в карьере защитника Артёма Щадина (девять матчей, один гол, один ассист). Михаил Мищенко тоже задержался в Беларуси на короткий срок (шесть матчей, ноль голов), а Артём Архипов поиграл за ныне несуществующую «Городею». Кстати, получилось неплохо — 15 матчей, восемь голов.

Лето 2020 года (семь футболистов)

Главное событие летнего окна в РПЛ — отъезд Алексея Миранчука. Россиянин уехал в топ-чемпионат, и произошло это уже в начале сентября. Дело в том, что из-за пандемии УЕФА изменил сроки трансферного окна. За два сезона в Бергамо Алексей не заполучил твёрдое место в основном составе и уехал за практикой в «Торино». Начало вышло многообещающим — гол в дебютном матче. Правда, уже в перерыве Миранчука сняли с игры из-за травмы, а его возвращение ожидается ближе к октябрю.

Вратарь Станислав Крицюк неплохо проявил себя в составе «Белененсеш». Он оформил 11 «сухарей» в 27 матчах и пропускал в среднем по голу за игру. А ещё отметился двумя удалениями. Нападающий Николай Обольский укатил в команду низшего испанского дивизиона и забил семь мячей в 29 матчах. В число уехавших летом 2020 года попал полузащитник Камиль Закиров. Тот самый парень, что грубо обругал судью после кубкового матча «Тверь» — «Амкал». Два года назад он отправился в Беларусь, но провёл за «Минск» всего два матча.

Лето 2021 года (10 футболистов)

Самое насыщенное лето с точки зрения уехавших россиян. Андрей Лунёв за весь прошлый сезон отыграл за «Байер» всего два матча. Ещё одну игру россиянин получил на старте нового розыгрыша Бундеслиги, поскольку основной вратарь отбывал дисквалификацию. К сожалению, именно в этом матче Андрей получил травму и выбыл из строя примерно на полтора месяца. Как же ему не везёт!

Магомед-Шапи Сулейманов впервые в карьере уехал за границу и попробовал себя в чемпионате Турции. Там он отбегал 32 матча, забил три мяча и отдал три передачи. По окончании срока аренды вернулся в «Краснодар». Михаил Меркулов отыграл за «Риеку» шесть матчей и забил один мяч, но в этом сезоне ещё ни разу не появился на поле. Россиянин не играл с марта 2022 года, всё это время он пролетает мимо заявки. Илья Жигулёв отбегал 15 матчей в Польше, но почти всю вторую половину прошлого сезона провёл вне заявки. А у Егора Голенкова совсем не получилось в Чехии — ни разу не вышел на поле из-за травмы колена.

Лето 2022 года (восемь футболистов)

Артём Дзюба («Зенит» «Адана Демирспор», свободный агент) Магомед Оздоев («Зенит» «Фатих Карагюмрюк», свободный агент) Станислав Крицюк («Зенит» «Жил Висенте», свободный агент) Егор Пруцев («Сочи» «Црвена Звезда», € 900 тыс.) Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар» «Хапоэль» Беэр-Шева, аренда) Эдуард Багринцев (ЦСКА «Дубница», € 35 тыс.) Александр Мелихов («Ахмат» «Урарту, аренда») Егор Генералов («Химки» «Минск», свободный агент)

Сразу три футболиста покинули «Зенит» в статусе свободных агентов и уехали в Европу. Магомед Оздоев с ходу получил место в основе «Фатих Карагюмрюк» и уже отыграл пять матчей в стартовом составе. Артём Дзюба забил в первом же матче за новую команду, во втором его заменили в перерыве, в третьем он вышел уже по ходу, а в четвёртом — остался в запасе. Крицюк принял участие в шести играх за «Жил Висенте» и оформил три «сухаря».