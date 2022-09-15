Вынесено решение по работе арбитра в матче РПЛ ЦСКА - «Краснодар»

"Краснодар" 10 сентября в Москве проиграл ЦСКА (1:4) в матче девятого тура РПЛ. Первые три мяча гости пропустили с пенальти. При счете 1:0 в пользу московской команды Иванов после помощи судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR), не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА. На следующий день после игры генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что руководство клуба будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров на результат игры, допустив возможность обращения в правоохранительные органы по этому поводу. Позже "Краснодар" обратился в ЭСК по эпизодам с назначенными пенальти в свои ворота (26-я минута; 45+4), неназначенным одиннадцатиметровым в ворота ЦСКА (45+1) и решением перебить пенальти в свои ворота на 59-й минуте.