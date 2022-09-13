«Тоттенхэм» проиграл «Спортингу», пропустив два гола в конце матча

Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 2-го тура в рамках группы D Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт на 90-й минуте открыл Паулинью после паса Педро Порро. На 93-й минуте Артур Гомес укрепил преимущество лиссабонцев. После этой игры команда из Португалии лидирует в квартете D. Подопечные Антонио Конте занимают второе место. Также в группе D выступают «Марсель» и «Айнтрахт». В активе французского и немецкого клубов ни одного очка.