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1 час назад

Ибрагимович намерен вернуться к игре после травмы и не собирается завершать карьеру

Матч ТВ

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру.

Ибрагимович: "Я не собираюсь уходить на пенсию, я вернусь"
Фото: ReutersReuters

— Я скоро вернусь. Я не собираюсь уходить на пенсию, я вернусь и не сдамся, — цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до 30 июня 2023 года и должен вернуться в строй после травмы в следующем году. В мае стало известно, что футболист пропустит 7–8 месяцев после операции на колене.

3 октября форварду исполнится 41 год. Текущая трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В составе сборной Швеции он провел 121 матч и забил 62 гола.

Футбол,Фабрицио Романо,
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