Ибрагимович: "Я не собираюсь уходить на пенсию, я вернусь"

— Я скоро вернусь. Я не собираюсь уходить на пенсию, я вернусь и не сдамся, — цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до 30 июня 2023 года и должен вернуться в строй после травмы в следующем году. В мае стало известно, что футболист пропустит 7–8 месяцев после операции на колене.