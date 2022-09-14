Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
54 минуты назад

«Локомотив» по пенальти обыграл «Краснодар» в Кубке России

Чемпионат.comиещё 17

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» играл с «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

«Локомотив» по пенальти обыграл «Краснодар» в Кубке России
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

На шестой минуте «Локомотив» открыл счёт, отличился нападающий Вильсон Изидор. На 11-й минуте «Краснодар» восстановил равновесие. Своим шансом воспользовался защитник Вячеслав Литвинов. А на 21-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Джон Кордоба. На 58-й минуте счёт сравнял полузащитник Гирано Керк, в серии пенальти красно-зеленые оказались сильнее «быков». В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).

Футбол,Джон Кордоба,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители