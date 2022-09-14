«Локомотив» по пенальти обыграл «Краснодар» в Кубке России

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» играл с «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

На шестой минуте «Локомотив» открыл счёт, отличился нападающий Вильсон Изидор. На 11-й минуте «Краснодар» восстановил равновесие. Своим шансом воспользовался защитник Вячеслав Литвинов. А на 21-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Джон Кордоба. На 58-й минуте счёт сравнял полузащитник Гирано Керк, в серии пенальти красно-зеленые оказались сильнее «быков». В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).