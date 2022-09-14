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1 час назад

Президент «Баварии» пошутил над Левандовски после победы над «Барселоной»

Lenta.ru

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер пошутил над футболистом испанской «Барселоны» Робертом Левандовски после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит журналист Тоби Альтшеффль в Twitter.

Президент «Баварии» пошутил над Левандовски после победы над «Барселоной»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня можно было увидеть, что Роберт любит "Баварию"», — сказал Хайнер.

Встреча прошла 13 сентября в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте счет открыл защитник Люка Эрнандес. Через четыре минуты преимущество команды увеличил хавбек Лерой Сане.

34-летний Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. Контракт нападающего с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это, Левандовски выразил желание покинуть клуб и перейти в «Барселону».

Футбол,Герберт Хайнер,Роберт Левандовски,
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