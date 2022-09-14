Президент «Баварии» пошутил над Левандовски после победы над «Барселоной»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер пошутил над футболистом испанской «Барселоны» Робертом Левандовски после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит журналист Тоби Альтшеффль в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Сегодня можно было увидеть, что Роберт любит "Баварию"», — сказал Хайнер.

Встреча прошла 13 сентября в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте счет открыл защитник Люка Эрнандес. Через четыре минуты преимущество команды увеличил хавбек Лерой Сане.