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50 минут назад

Товарищеский матч России и Кыргызстана может сорваться из-за проблем с медиаправами

Sports.ru

Товарищеский матч России и Кыргызстана может сорваться из-за проблем с медиаправами.

Товарищеский матч России и Кыргызстана может сорваться
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», представители Кыргызстана не могут предоставить их российской стороне.

Если медиаправа не будут переданы, то матч не будет показан в России.

Обычно принимающая страна предоставляет ТВ-права на территорию гостей и 50 процентов бортов на стадионе, но на данный момент все права уже были проданы местному агентству.

Матч сборных России и Кыргызстана должен пройти 24 сентября в Бишкеке.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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