В Киргизии поставили точку в вопросе проведения матча с Россией

— Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России может не состояться, не соответствует действительности.

Киргизский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября, — говорится на сайте организации.