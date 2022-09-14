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1 час назад

В федерации футбола Киргизии сообщили, что товарищеский матч со сборной России состоится

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Информация о возможной отмене товарищеского матча между сборными России и Киргизии не соответствует действительности, говорится в заявлении на официальном сайте Киргизского футбольного союза.

В Киргизии поставили точку в вопросе проведения матча с Россией
Фото: ТАССТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отмене матча, так как Киргизия не предоставит России медиаправа.

— Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России может не состояться, не соответствует действительности.
Киргизский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября, — говорится на сайте организации.

"Салам, Кыргызстан!" Сборная России обратилась к будущему сопернику на киргизском

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из за ситуации на Украине.

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