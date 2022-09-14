В Киргизии поставили точку в вопросе проведения матча с Россией

Информация о возможной отмене товарищеского матча между сборными России и Киргизии не соответствует действительности, говорится в заявлении на официальном сайте Киргизского футбольного союза.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной отмене матча, так как Киргизия не предоставит России медиаправа.
— Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России может не состояться, не соответствует действительности.
Киргизский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября, — говорится на сайте организации.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из за ситуации на Украине.