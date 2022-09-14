«Это «привоз» от судьи: скандал в кубковой игре «Амкала»

– Гол «Звезды» в ворота «Амкала» нельзя было засчитывать. Во-первых, мяч был введён в игру не с того места, он прокатился ещё два метра, – объясняет арбитр, – «Амкал» должен подать протест, а матч должны переиграть. Во-вторых, действия арбитра в этом моменте – это просто катастрофа. Он задурил игроков «Амкала», начал что-то им вещать, а они рты разинули. Судья должен был не давать ввести мяч в игру до сигнала. Если бы это была не медийная команда, то игрок «Амкала» бы встал у мяча и не дал его разыграть.