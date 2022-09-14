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56 минут назад

«Амкал» вылетел из розыгрыша Кубка России, в серии пенальти уступив «Звезде»

Чемпионат.com

Санкт-петербургская «Звезда» одержала победу над любительским клубом «Амкал» в серии пенальти в рамках 1/64 финала Кубка России. Основное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

«Амкал» вылетел из розыгрыша Кубка России
Фото: РФСРФС

На 14-й минуте защитник «Амкала» Сергей Киряков забил первый гол с передачи Михаила Прокопьева. На 23-й минуте полузащитник «Звезды» Никита Першин забил ответный мяч, а вперёд клуб из Санкт-Петербурга на 45-й минуте вывел Дмитрий Великородный.

«Амкал» сумел отыграться на 88-й минуте, автором второго гола команды стал форвард Виктор Блатов, нанёсший точный удар под перекладину.

В серии пенальти в составе «Звезды» отличились Андрей Иванов, Евгений Игнатович, Степан Евсютин и Ефрем Вартанян. У «Амкала» 11-метровые удары забили Никита Кашаев и Эрик Товмасян.

«Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).

Футбол,Михаил Прокопьев,Сергей Киряков,
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