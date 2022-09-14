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15 минут назад

СМИ: Федун и Алекперов подарили "Спартаку" 6 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Rusfootballиещё 1

Бывшие основные акционеры "Спартака" Вагит Алекперов и Леонид Федун должны были получить 6 млрд рублей от нового владельца команды. По данным источника, соглашение между функционерами и компанией "Лукойл" о приобретении команды и ее инфраструктурных объектов ("Открытие Арена" и база в Тарасовке) предусматривало выплату Алекперову и Федуну шести млрд рублей или около 98,4 млн евро.

Федун подарил "Спартаку" 6 млрд рублей
Фото: RusfootballRusfootball

Сообщается, что бизнесмены приняли решение оставить эти средства клубу – в договор был включен пункт, согласно которому деньги остаются в распоряжении "Спартака", но могут быть потрачены только на развитие инфраструктуры, а не на подписание новых игроков или другие нужды основной команды.

Компания "Лукойл" официально стала владельцем "Спартака" этим летом. Ранее им с 2004 года являлся Леонид Федун. Функционер также покинул пост президента красно-белых.

"Спартак" в первых 9-ти матчах нового розыгрыша Российской Премьер-лиги набрал 16 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата страны.

Источник: "СЭ"

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