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39 минут назад

Нападающий "Динамо" Смолов рассказал об ужине за 1,5 миллиона рублей

Газета.Ru

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов в программе на YouTube "AGENTSHOW" рассказал о самом дорогом ужине в своей жизни.

Смолов рассказал об ужине за 1,5 миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самый дорогой ужин? 25 тысяч долларов, 1,5 миллиона рублей. Ну, там пришлось покупать шампанского, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке. Как бы поэтому надо было платить", — сказал Смолов.

В текущем сезоне Смолов принял участие в семи матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил четыре гола (два с пенальти) и отдал одну голевую передачу. Последние игры он пропустил из-за травмы.

Вчера "Динамо" в Кубке России обыграло грозненский "Ахмат" 2:1, а Смолов открыл счет в матче. Бело-голубые играют в группе с "Ростовом", "Ахматом" и "Оренбургом". Стоит отметить, что 32-летний нападающий не попал в расширенный список Валерия Карпина на сентябрьский сбор национальной команды.

Ранее Федор Смолов заявил, что изменил свой формат жизни после незанятого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии.

Футбол,Федор Смолов,Михаил Круг,Валерий Карпин,Динамо,
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