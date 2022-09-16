«Продолжаем ныть». «Краснодар» показал фото судейской ошибки в матче с ЦСКА

«Краснодар» продолжает демонстрировать своё недовольство судейскими решениями в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:4). Напомним, в ворота «быков» было назначено три пенальти. При этом во время исполнения одиннадцатиметрового судья дал шанс ЦСКА перебить нереализованный удар.