Украина опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Таким образом, "Шахтер" пополнил копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь Украина (26300) занимает 15-е место в таблице коэффициентов, опережая идущую на 16-м месте Россию (26215).
Отметим, что российские клубы не участвуют в нынешнем розыгрыше еврокубков, поэтому не могут набрать очки в таблице коэффициентов УЕФА.
Напомним, в матче против "Селтика" на 10-й минуте футболист "Шахтера" Артем Бондаренко забил мяч в свои ворота. На 29-й минуте Михаил Мудрил сравнял счет на табло.
Таким образом, "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в активе четыре очка после двух матчей. "Селтик" после двух проведенных игр располагается на третьем месте, набрав одно очко. Второе место занимает "Реал", набравший три балла. Замыкает таблицу "РБ Лейпциг", не набравший очков. Отметим, что мадридская и немецкая команды сыграли по одному матчу и встретятся сегодня в очном матче.