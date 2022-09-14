Украина опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Таким образом, "Шахтер" пополнил копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь Украина (26300) занимает 15-е место в таблице коэффициентов, опережая идущую на 16-м месте Россию (26215).

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

Отметим, что российские клубы не участвуют в нынешнем розыгрыше еврокубков, поэтому не могут набрать очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, в матче против "Селтика" на 10-й минуте футболист "Шахтера" Артем Бондаренко забил мяч в свои ворота. На 29-й минуте Михаил Мудрил сравнял счет на табло.