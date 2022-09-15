Новичку «Локомотива» запретили играть под своей фамилией

«Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Потому что это типа гей, голубой», — заявил 22-летний футболист.

В сентябре прошлого года бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), ни Facebook. В результате дело было прекращено.