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2 часа назад

Футболист «Локомотива» Педриньо объяснил отсутствие фамилии на игровой майке

Lenta.ru

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо Габриел объяснил отсутствие фамилии на игровой майке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Новичку «Локомотива» запретили играть под своей фамилией
Фото:  Telegram-канал ФК «Локомотив» Telegram-канал ФК «Локомотив»

«Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Потому что это типа гей, голубой», — заявил 22-летний футболист.

Он подчеркнул, что руководством было решено использовать сокращенное имя Педро.

Педриньо перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Контракт рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

В сентябре прошлого года бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), ни Facebook. В результате дело было прекращено.

Футбол,Дмитрий Хохлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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