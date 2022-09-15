Украина нашла способ не допустить Россию до Евро-2024

Украинская ассоциация футбола разрабатывает меры, которые должны не допустить Россию к жеребьевке квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу организации Андрея Павелко.

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По его словам, усилия прилагаются на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие российской стороны в жеребьевке отборочных матчей. Отмечается, что Москва должна быть полностью изолирована в мировом масштабе. Речь идет, в том числе и о футболе.

Павелко отметил, что Киев предпринимает действия для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Официальное решение по этой встрече еще не принято, но украинская сторона делает все возможное, чтобы матч не состоялся. Это же касается в отношении двух товарищеских матчей женских футбольных сборных Сербии и РФ среди игроков не старше 17 лет, которые состоятся на Балканах в октябре.