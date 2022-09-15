Украина нашла способ не допустить Россию до Евро-2024

Украинская ассоциация футбола разрабатывает меры, которые должны не допустить Россию к жеребьевке квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу организации Андрея Павелко.
По его словам, усилия прилагаются на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие российской стороны в жеребьевке отборочных матчей. Отмечается, что Москва должна быть полностью изолирована в мировом масштабе. Речь идет, в том числе и о футболе.
Павелко отметил, что Киев предпринимает действия для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Официальное решение по этой встрече еще не принято, но украинская сторона делает все возможное, чтобы матч не состоялся. Это же касается в отношении двух товарищеских матчей женских футбольных сборных Сербии и РФ среди игроков не старше 17 лет, которые состоятся на Балканах в октябре.
Сборные России и Боснии и Герцеговины должны сыграть товарищеский матч 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако несколько лидеров боснийской команды, а также чиновники и спортивные функционеры заявили, что необходимо отменить игру с РФ.