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1 час назад

"Ференцварош" Черчесова в гостях обыграл "Монако" Головина в матче Лиги Европы

Газета.Ruиещё 9

Французский «Монако» уступил на своем поле венгерскому «Ференцварошу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Ференцварош" Черчесова в гостях обыграл "Монако" Головина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу подопечных российского специалиста Станислава Черчесова. Единственный мяч забил полузащитник Балинт Вечей.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

После двух туров «Ференцварош» набрал шесть очков и возглавляет турнирную таблицу квартета Н. «Монако» с тремя баллами занимает третье место. Также в этой группе выступают сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Трабзонспор». Их очный матч закончился победой турецкой команды со счетом 2:1.

Футбол,Александр Головин,Станислав Черчесов,
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