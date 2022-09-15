"Ференцварош" Черчесова в гостях обыграл "Монако" Головина

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

После двух туров «Ференцварош» набрал шесть очков и возглавляет турнирную таблицу квартета Н. «Монако» с тремя баллами занимает третье место. Также в этой группе выступают сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Трабзонспор». Их очный матч закончился победой турецкой команды со счетом 2:1.