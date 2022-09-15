Гендиректор «Спартака» анонсировал большие перемены в клубе

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в клубе скоро появится новый спортивный директор.
«В «Спартаке» будут большие перемены. В ближайшее время будет назначен спортивный директор — иностранец», — цитирует Мележикова Sport24.
Должность спортивного директора в «Спартаке» остается вакантной после ухода итальянца Луки Каттани.
После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» делит пятую строчку в таблице с «Сочи» и столичным «Динамо». Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет семь очков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» на своем поле обыграл воронежский «Факел» во втором туре группового этапа Кубка России.
Встреча закончилась разгромной победой красно-белых со счетом 3:0. Забитыми мячами у москвичей отметились Павел Мелешин, Квинси Промес и Александр Соболев.