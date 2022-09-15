Гендиректор «Спартака» анонсировал большие перемены в клубе

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в клубе скоро появится новый спортивный директор.

«В «Спартаке» будут большие перемены. В ближайшее время будет назначен спортивный директор — иностранец», — цитирует Мележикова Sport24.

Должность спортивного директора в «Спартаке» остается вакантной после ухода итальянца Луки Каттани.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» делит пятую строчку в таблице с «Сочи» и столичным «Динамо». Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет семь очков.