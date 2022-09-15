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1 час назад

Генеральный директор "Спартака" Мележиков заявил, что в клубе грядут большие перемены

Газета.Ruиещё 8

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в клубе скоро появится новый спортивный директор.

Гендиректор «Спартака» анонсировал большие перемены в клубе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В «Спартаке» будут большие перемены. В ближайшее время будет назначен спортивный директор — иностранец», — цитирует Мележикова Sport24.

Должность спортивного директора в «Спартаке» остается вакантной после ухода итальянца Луки Каттани.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» делит пятую строчку в таблице с «Сочи» и столичным «Динамо». Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет семь очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» на своем поле обыграл воронежский «Факел» во втором туре группового этапа Кубка России.

Встреча закончилась разгромной победой красно-белых со счетом 3:0. Забитыми мячами у москвичей отметились Павел Мелешин, Квинси Промес и Александр Соболев.

Футбол,Евгений Мележиков,Александр Соболев,Динамо,Зенит,Спартак,
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