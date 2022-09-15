Нападающий «Динамо» Смолов рассказал, как борется с похмельем

Нападающий московского «Динамо», член сборной России по футболу Федор Смолов раскрыл свой способ борьбы с похмельем. Метод он рассказал в интервью для YouTube-канала Насти Ивлеевой.
«Нужно терпеть, пить "Боржоми", "Энтеросгель"», — сказал футболист.
Смолов отметил, что в отпуске может позволить себе выпить пива с утра или продолжать пить еще один день. По мнению спортсмена, второй день вечеринки может быть намного веселее и интереснее, чем первый.
Ранее Смолов рассказал о самом дорогом ужине в его жизни — он заплатил за блюда и алкоголь полтора миллиона рублей в ночном клубе в Нью-Йорке. Спортсмен признался, что постоянно докупал шампанское, чтобы в заведении продолжали ставить песни Михаила Круга.