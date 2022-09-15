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2 часа назад

Нападающий «Динамо» Смолов рассказал, как борется с похмельем

Никита Бородкин

Нападающий московского «Динамо», член сборной России по футболу Федор Смолов раскрыл свой способ борьбы с похмельем. Метод он рассказал в интервью для YouTube-канала Насти Ивлеевой.

Нападающий «Динамо» Смолов рассказал, как борется с похмельем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно терпеть, пить "Боржоми", "Энтеросгель"», — сказал футболист.

Смолов отметил, что в отпуске может позволить себе выпить пива с утра или продолжать пить еще один день. По мнению спортсмена, второй день вечеринки может быть намного веселее и интереснее, чем первый.

Ранее Смолов рассказал о самом дорогом ужине в его жизни — он заплатил за блюда и алкоголь полтора миллиона рублей в ночном клубе в Нью-Йорке. Спортсмен признался, что постоянно докупал шампанское, чтобы в заведении продолжали ставить песни Михаила Круга.

Футбол,Федор Смолов,Михаил Круг,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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