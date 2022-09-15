«Это доносительство». «Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ»

«Наш игрок, Джон Кордоба , лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья «пропустил» несколько нару

Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники Матч ТВ сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.