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1 час назад

«Это доносительство». «Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ»

Чемпионат.comиещё 3

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил «Матч ТВ» в доносительстве.

«Это доносительство». «Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ»
Фото: ФК "Краснодар"ФК "Краснодар"

«Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья «пропустил» несколько нару

Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники Матч ТВ сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.

Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всячески контакты с Матч ТВ, кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и Матч ТВ", — приводит слова Хашига пресс-служба «Краснодара»

Футбол,Джон Кордоба,Владимир Хашиг,
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