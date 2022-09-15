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43 минуты назад

«Никто из тех, кого вызовут на матч, не поедет в Россию. ФИФА и УЕФА не гарантируют, что там безопасно». Вратарь Боснии Шехич о товарищеской игре

Sports.ru

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич выступил против матча с Россией.

"Ни один игрок не поедет в Россию" - вратарь сборной Боснии испугался
Фото: Sports.ruSports.ru

«Если честно, я не могу поверить, что нам поставили эту игру за две недели до решающего матча в Лиге наций (речь о матче с Черногорией, который назначен на 23 ноября – Sports.ru). Вместо того, чтобы сконцентрироваться на игре против Черногории, мы столкнулись с невероятной ситуации.

Сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана не хотят проводить матчи с Россией

Я чувствую себя ужасно, честно. Принимая это решение, о футболе не думали. Кто-то просто хотел внести противоречия. Жаль.

Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно», – сказал голкипер «Коньяспора».

Футбол,Ибрахим Шехич,УЕФА,
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