"Ни один игрок не поедет в Россию" - вратарь сборной Боснии испугался

Я чувствую себя ужасно, честно. Принимая это решение, о футболе не думали. Кто-то просто хотел внести противоречия. Жаль.



Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно», – сказал голкипер «Коньяспора».