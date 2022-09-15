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12 минут назад

Криштиану Роналду забил первый мяч в сезоне, реализовав пенальти в матче с «Шерифом»

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил первый мяч в сезоне. Форвард отличился в матче 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом».

Роналду забил первый мяч в сезоне
Фото: ReutersReuters

На 38-й минуте защитник «МЮ» Диогу Далот заработал пенальти. Роналду реализовал 11-метровый удар, пробив точно по центру ворот. Голкипер соперника улетел в один из углов.

К тому моменту «Манчестер Юнайтед» уже вёл в счёте. На 17-й минуте счёт в матче открыл Джейдон Санчо.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Шериф» — «Манчестер Юнайтед».

Прошлый тур для «красных дьяволов» выдался не из приятных. Команда в окружении своих болельщиков на стадионе «Олд Траффорд» минимально уступила испанскому «Реалу Сосьедад» со счётом 1:0. «Шериф», в свою очередь, уверенно переиграл кипрскую «Омонию» со счётом 3:0.

В параллельной встрече квартета Е «Реал Сосьедад» примет «Омонию». Матч состоится в это же время, 19:45 мск, на стадионе «Реале Арена» в Испании.

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