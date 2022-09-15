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56 минут назад

Футболисты "Спартака" обыграли "Факел" в матче группового этапа Кубка России

ТАССиещё 3

Московский "Спартак" со счетом 3:0 победил воронежский "Факел" в матче второго тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в четверг на "Открытие Банк - Арене" в Москве.

Футболисты "Спартака" обыграли "Факел" в матче Кубка России
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами отметились Павел Мелешин (4-я минута), Квинси Промес (34) и Александр Соболев (76). В составе "Спартака" дебютировал словенский защитник Миха Мевля, который перешел в клуб 8 сентября. Футболисты красно-белых провели матч в форме, приуроченной к 875-летию Москвы.

Для Промеса данный гол стал 90-м в составе "Спартака", полузащитник вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров "Спартака", сравнявшись с Андреем Тихоновым. Шестую позицию занимает Егор Титов (106), лидером по этому показателю является Никита Симонян (160). При этом Промес занимает второе место в списке лучших бомбардиров "Спартака" в матчах чемпионата России (76), уступая только Титову (86).

Мелешин забил второй гол за "Спартак". Впервые игрок отличился в составе красно-белых в первом туре группового этапа Кубка России против самарских "Крыльев Советов" (1:0), та встреча стала дебютной для нападающего в составе московской команды. В прошлом сезоне Мелешин стал лучшим бомбардиром турнира Юношеской футбольной лиги среди игроков не старше 19 лет (ЮФЛ-1), забив 28 мячей в 25 матчах. Футболист является сыном четырехкратного чемпиона России Алексея Мелешина, который выступал за красно-белых с 1995 по 2000 год.

"Спартак" возглавил турнирную таблицу группы B, набрав шесть очков в двух матчах. "Факел" занимает последнее, четвертое место, команда не набрала очков. В следующем туре "Спартак" примет петербургский "Зенит" 29 сентября. "Факел" в этот же день дома сыграет против "Крыльев Советов".

Футбол,Алексей Мелешин,Егор Титов,Александр Соболев,Никита Симонян,Миха Мевля,Андрей Тихонов,Крылья Советов,Фонбет,Зенит,Спартак,
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