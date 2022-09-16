Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Тренер сборной Грузии призвал футболистов-соотечественников покинуть Россию

Lenta.ruиещё 5

Главный тренер молодежной сборной Грузии по футболу Рамаз Сванидзе высказался о полузащитнике московского «Динамо» Луке Гагнидзе. Об этом сообщает «Взгляд».

Тренер сборной Грузии призвал футболистов своей страны покинуть РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист призвал соотечественника покинуть Россию, а также отметил, что в российском чемпионате не должно быть грузинских игроков.

«Это наша твердая позиция, как лично моя, так и Федерации футбола Грузии», — подчеркнул Сванидзе.

По словам тренера, с Гагнидзе уже провели беседу. «Он знает нашу позицию, высказал свою», — отметил Сванидзе. Полузащитник был вызван в молодежную сборной Грузии на товарищеские матчи с Португалией (24 сентября) и Турцией (27 сентября).

6 сентября норвежский футболист московского «Динамо» Матиас Норманн был отстранен от выступлений за сборную страны из-за решения остаться в России. 20 июня аналогичное решение в отношении защитника «Спартака» Мацея Рыбуса было принято Польским футбольным союзом.

Футбол,Матиас Норманн,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители