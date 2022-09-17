Кокорин рассказал о своей жизни на Кипре

Нападающий ФК "Арис" Александр Кокорин рассказал, что после переезде на Кипр до сих пор не нашел себе квартиру. "Обустроился? Еще нет, живу в отеле. Море из окна видно. У меня много знакомых. Я даже не знал, что они здесь находятся. Понемногу они показывают мне все, помогают", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".

Фото: arisfc.com arisfc.com

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Россиянин получал мало игровой практики в итальянском клубе. Этим летом он на правах аренды перешел в кипрский "Арис".

Стоит отметить, что нападающий в своем дебютном матче за новую команду сделал результативную передачу. А 15 сентября россиянин открыл счет свои голам за новую команду. 31-летний форвард отличился на 90+5-й минуте встречи четвертого тура чемпионата Кипра против "Кармиотиссы".

Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года. Тогда 31-летний нападающий отличился за московский "Спартак".