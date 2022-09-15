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1 час назад

Кокорин забил свой первый гол за «Арис»

Елена Прошина

Российский нападающий Александр Кокорин забил свой первый гол за кипрский футбольный клуб «Арис». Однако команда всё равно проиграла. Об этом сообщает «Газета.ру».

Кокорин забил свой первый гол за «Арис»
Фото: пресс-служба клуба "Арис"пресс-служба клуба "Арис"

31-летний Александр Кокорин отличился во время встречи четвертого тура чемпионата Кипра, на которой «Арис» играл против «Кармиотиссы». Российский игрок вышел на поле после перерыва и стал единственным в своей команде, кто забил гол – «Арис» уступил соперникам со счётом 1:2.

В это летнее трансферное окно Александр Кокорин присоединился к кипрскому клубу «Арис». В новый коллектив он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. Всего на счету российского форварда 47 матчей за сборную РФ и 12 забитых мячей. Свою последнюю игру за национальную команду он провел в 2017 году.

Футбол,Александр Кокорин,
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