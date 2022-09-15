Кокорин забил свой первый гол за «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин забил свой первый гол за кипрский футбольный клуб «Арис». Однако команда всё равно проиграла. Об этом сообщает «Газета.ру».
31-летний Александр Кокорин отличился во время встречи четвертого тура чемпионата Кипра, на которой «Арис» играл против «Кармиотиссы». Российский игрок вышел на поле после перерыва и стал единственным в своей команде, кто забил гол – «Арис» уступил соперникам со счётом 1:2.
В это летнее трансферное окно Александр Кокорин присоединился к кипрскому клубу «Арис». В новый коллектив он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. Всего на счету российского форварда 47 матчей за сборную РФ и 12 забитых мячей. Свою последнюю игру за национальную команду он провел в 2017 году.