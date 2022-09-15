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50 минут назад

Мостовой пошутил о первом за 655 дней голе Кокорина

Елена Прошина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой иронично прокомментировал первый гол Александра Кокорина за кипрский футбольный клуб «Арис». Об этом сообщает «Чемпионат».

Мостовой пошутил о первом за 655 дней голе Кокорина
Фото: соцсетисоцсети

Кокорин забил гол на 90+5-й минуте встречи четвертого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы». Но, несмотря на это, «Арис» всё равно в конечном итоге уступил со счётом 1:2.

«Ничего себе. Это уже событие. Он много лет не играл в прямом смысле. Может, за голову взялся. Конечно, там уровень ниже раз в пять, чем в Италии. Я говорил, когда его взяли: погода, климат, море — отдыхай, потому что годы летят быстро», – прокомментировал игру Кокорина Мостовой.

Кокорин забил свой первый гол за «Арис»

Отметим, что Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года. В последний раз нападающий отличился за московский клуб «Спартак», реализовав пенальти в матче Российской премьер-лиги с волгоградским «Ротором». Это означает, что Кокорин забил первый мяч за 655 дней.

Ранее гол Александра Кокорина также прокомментировал генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов.

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