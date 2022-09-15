Мостовой пошутил о первом за 655 дней голе Кокорина

«Ничего себе. Это уже событие. Он много лет не играл в прямом смысле. Может, за голову взялся. Конечно, там уровень ниже раз в пять, чем в Италии. Я говорил, когда его взяли: погода, климат, море — отдыхай, потому что годы летят быстро», – прокомментировал игру Кокорина Мостовой.