Экс-футболист "Динамо" отреагировал на кризис в Германии из-за Украины

"Ощущаю ли наступающий кризис? Когда смотришь на цены в магазинах или на бензин, это все очевидно. Очень выросли цены. Но вообще на тему политики я бы много говорить не хотел", — сказал Рауш.

Последним клубом защитника был "Нюрнберг". Контракт футболиста с немецким клубом подошел к концу 1 июля 2022 года, после чего сторонами было принято решение не продолжать сотрудничество. В Российской премьер-лиге (РПЛ) Рауш выступал в составе "Динамо".

С января 2018 по декабрь 2020 года он принял участие в 48 матчах за бело-голубых, в которых забил два мяча и стал автором восьми результативных передач. Также Рауш известен по выступлениям за немецкие "Ганновер", "Кельн" и "Штутгарт". В его активе девять матчей за национальную сборную России. Ранее Рауш заявил, что ему не стыдно за то, что он русский человек.