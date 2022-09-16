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1 час назад

Экс-футболист "Динамо" Рауш рассказал о кризисе в Германии после начала событий на Украине

Газета.Ru

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной России Константин Рауш ответил, ощущает ли он кризис в Германии после начала событий на Украине. Его слова передает Sport24

Экс-футболист "Динамо" отреагировал на кризис в Германии из-за Украины
Фото: ВТБВТБ

"Ощущаю ли наступающий кризис? Когда смотришь на цены в магазинах или на бензин, это все очевидно. Очень выросли цены. Но вообще на тему политики я бы много говорить не хотел", — сказал Рауш.

Последним клубом защитника был "Нюрнберг". Контракт футболиста с немецким клубом подошел к концу 1 июля 2022 года, после чего сторонами было принято решение не продолжать сотрудничество. В Российской премьер-лиге (РПЛ) Рауш выступал в составе "Динамо".

С января 2018 по декабрь 2020 года он принял участие в 48 матчах за бело-голубых, в которых забил два мяча и стал автором восьми результативных передач. Также Рауш известен по выступлениям за немецкие "Ганновер", "Кельн" и "Штутгарт". В его активе девять матчей за национальную сборную России. Ранее Рауш заявил, что ему не стыдно за то, что он русский человек.

Футбол,Константин Рауш,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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