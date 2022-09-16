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1 час назад

Экс-футболист "Барселоны" Алвес назвал Роналду ублюдком

Газета.Ru

Бывший защитник мексиканского футбольного клуба " Пумас" Дани Алвес вспомнил противостояние с португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, когда оба футболиста выступали в чемпионате Испании. Его слова передает ESPN.

Экс-футболист "Барселоны" Алвес назвал Роналду ублюдком
Фото: ReutersReuters

"Этот ублюдок не дает тебе дышать ни на секунду. У меня не так уж плохо получилось играть против него, но это сложно. Он — машина", — сказал Алвес.

Большую часть своей карьеры Дани Алвес провел в "Барселоне". С сезона-2016/2017 он выступал за "Ювентус", "ПСЖ" и "Сан-Паулу", но в прошлом сезоне вернулся в каталонский клуб на один сезон. В минувшем розыгрыше Ла Лиги бразилец принял участие в 14 встречах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попал в тройку худших игроков стартового состава своей команды в матче Лиги Европы против "Шерифа" по версии WhoScored.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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