Экс-футболист "Барселоны" Алвес назвал Роналду ублюдком

"Этот ублюдок не дает тебе дышать ни на секунду. У меня не так уж плохо получилось играть против него, но это сложно. Он — машина", — сказал Алвес.

Большую часть своей карьеры Дани Алвес провел в "Барселоне". С сезона-2016/2017 он выступал за "Ювентус", "ПСЖ" и "Сан-Паулу", но в прошлом сезоне вернулся в каталонский клуб на один сезон. В минувшем розыгрыше Ла Лиги бразилец принял участие в 14 встречах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать три результативные передачи.