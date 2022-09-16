Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
57 минут назад

«Спартак» согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба

Чемпионат.comиещё 2

«Спартак» согласовал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время Эшуорт прилетит в Москву для заключения контракта.

«Спартак» определился с новым спортивным директором
Фото: ФК "Спартак"ФК "Спартак"

Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. После девяти туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится 18 сентября.

Напомним, ранее Metaratings сообщал, что Эшуорт является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака».

Футбол,Геннадий Степушкин,Пол Эшуорт,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители