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57 минут назад

Черчесов рассказал, о чём общался с Головиным до и после матча «Ференцвароша» и «Монако»

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о беседе с полузащитником «Монако» Александром Головиным до и после матча команд во 2-м туре Лиги Европы. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу венгерского коллектива.

Черчесов рассказал, о чём общался с Головиным
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«С Головиным пообщался и перед, и после матча. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит ― мы знаем, а жизнь ― это другое. Но в игре он нам доставил достаточно хлопот. Почти вся острота шла от него. Да, не забил, не отдал, но его фланг постоянно обострял. Неслучайно тренер «Монако» поменял в перерыве фланг без Головина. Нам помогло, что мы знаем Сашу изнутри, поэтому было полегче к нему готовиться», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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